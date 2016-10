Drama v Domžalah: iskali so ga vsi, od policistov do okoliških prebivalcev

DOMŽALE – V Domžalah se je včeraj dogajala prava drama. Ko so prejeli obvestilo o pogrešani osebi, so aktivirali več kot 63 oseb, pogrešanega pa so našli po sedmih urah. Policijska uprava Ljubljana je bila včeraj okoli 4. ure zjutraj obveščena o pogrešanem 82-letnem moškem z območja Domžal. Policisti so takoj začeli dejavnosti, ki so ob takšnih prijavah predvidene.

V okviru iskanja osebe je bila izvedena tudi iskalna akcija, v kateri je sodelovalo 34 policistov iz različnih enot, med njimi tudi policisti konjeniki in policisti vodniki službenih psov, 29 članov okoliških gasilcev, člani enote reševalnih psov Ljubljana, lovci in vaščani. V iskanje je bil vključen tudi helikopter policije, so sporočili iz PU Ljubljana.

Pogrešanega so nekaj pred 11. uro policisti našli v bližnjem gozdu in ga zaradi podhlajenosti z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center. Ugotovili so še, da se je izgubil na poti domov.