Drama v centru Ljubljane: na pločnik, poln turistov, padlo drevo

LJUBLJANA – Petkovo brezskrbno posedanje na vrtu enega izmed priljubljenih lokalov v središču mesta na Bregu ob Ljubljanici se je spremenilo v pravi kaos, ko se je ob 19. uri na vrt lokala prevrnilo drevo.

Velik divji kostanj je padel na vrt lokala in pločnik, poln turistov in obiskovalcev. Ob tem je bila lažje poškodovana mlajša ženska, ki je sedela na vrtu lokala, zato so jo odpeljali z reševalnim vozilom. Nastalo je tudi nekaj gmotne škode (poškodovani senčnik, mize in stoli, pretrgalo je električni kabel).

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in komunalni delavci, prizorišče očistili, drevo pa razžagali in ga odpeljali.

Na Breg je kmalu prišel tudi ljubljanski župan Zoran Janković, ki je po opravljeni intervenciji z gasilci posedel in pokramljal. Skupaj so si tudi privoščili osvežilno pijačo.