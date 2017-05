Drama sredi Maribora: strašil jih je s puško, a to mu ni bilo dovolj

MARIBOR – V torek zvečer se je v Mariboru odvijala prava drama. Policisti PU Maribor so v edem dnevu kar trikrat obravnavali 40-letnega moškega, ki se je po mariborskih ulicah dvakrat bahal s puško, tretjič pa je v družbi 33- in 38-letnika ženski grozil s pretepom.

Prvi incident se je zgodil okoli 19.20, ko se je moški s kolesom pripeljal na Slomškov trg, iz črne vrečke vzel puško črne barve in nanjo na vrhu pritrdil nekaj okroglega, kar so očividci opisali kot dušilec zvoka. Prizor je prisotne neizmerno prestrašil, neznanec pa je na kraju pustil opisano vrečko in se odpeljal v smeri Gledališke ulice. Policisti PU Maribor so opravili ogled.

Kasneje pa so mariborski policisti prejeli še en zaskrbljen klic, da imata neznanca pri kiosku na Smetanovi ulici pri sebi črno puško, ki daje videz avtomatskega orožja. Ko sta jo pokazala strankam pred kioskom, so se te v strahu razbežale. Policisti so pohiteli na kraj in tam prijeli moška iz okolice Maribora, stara 40 in 33 let. Starejšemu so policisti zasegli airsoft puško.

Kot so sporočili iz PU Maribor, so se policisti po posvetu z dežurno državno tožilko odločili, da bodo za starejšega podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, pristojnemu tožilstvu pa še poročilo, saj so zbirali obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ugotovili so tudi, da je ta moški storil prej opisani prekršek tudi na Slomškovem trgu.

Po zasegu puške je grozil s pretepom

Malo pred polnočjo pa so policisti prejeli še eno zaprosilo za intervencijo. Moškima, ki sta po mariborskih ulicah strašila s puško, se je pridružil še 38-letni Mariborčan. Vsi trije so na Gosposvetski cesti prišli na balkon 38-letne stanovalke in ji grozili s pretepom. Ker se po posredovanju policistov niso umirili in niso upoštevali njihovih ukazov, ampak so kršitev nadaljevali, so vse tri pridržali. Ob prijetju so policisti zoper vse tri uporabili prisilna sredstva, kasneje pa so jim izdali tudi plačilne naloge.