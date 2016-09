Drama pri nogometnem igrišču – izginil, iskanje v Dravi se je začelo ob 00.14

DRAVOGRAD – Ponoči ob 00.14 se je v Dravogradu pri nogometnem igrišču v bližini reke Drave pričela iskalna akcija pogrešane osebe, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Dravograd in PGD Vuhred s čolnoma ter PGD Črneče, PGD Libeliče, PGD Trbonje in PGD Šentjanž, ki so pregledali velik del obrežja in reko Dravo. Pogrešane osebe niso našli, zato bodo akcijo nadaljevali danes, so še zapisali.

Iskalno akcijo vodi policija.