Drama: policisti so ustrelili bika, da so lahko rešili moška

BRECLJEVO – Kot smo že poročali je ob 13.33 v kraju Brecljevo, občina Šmarje pri Jelšah, pobesneli bik poškodoval dva občana . Reševalci RP Šmarje pri Jelšah so poškodovani osebi oskrbeli do prihoda dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor, ki so eno osebo s policijskim helikopterjem prepeljali v UKC Maribor, druga pa je bila prepeljana v SB Celje, so zapisali na upravi za zaščito in reševanje.



Bik besnel, niso mogli do poškodovanih



Bik je po prvih zbranih informacijah celjske policije zbežal iz ograde, zato sta ga skušala lastnik in njegov sin spraviti nazaj. Žival je pobesnela, pri tem pa oba moška poškodovala. Reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, zaradi besnega bika sprva niso mogli do poškodovanih. Zato so posredovali policisti, ki so žival ustrelili, da so jima reševalci sploh lahko pomagali.

Poškodovanima so najprej pomagali šmarski reševalci, ki so ju oskrbeli do prihoda dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči Maribor. Šmarski prostovoljni gasilci so pomagali reševalcem, zavarovali kraj dogodka in pristanka helikopterja.