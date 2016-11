Drama ob kaminu: mati se bori za življenje, otroka oplazil ogenj

KALOBJE – Tiskovna predstavnica celjskih policistov Milena Trbulin poroča o požaru, v katerem se je hudo poškodoval mladoletnik, 33-letnica pa se zaradi opeklin še bori za življenje.

V četrtek je dežurni zdravnik zdravstvenega doma Šentjur policiste obvestil, da je njihova zdravniška ekipa napotena na Kalobje, kjer sta se pri eksploziji peči poškodovali dve osebi.

Policisti PP Šentjur, ki so odšli na kraj nesreče, so ugotovili, da je do požara prišlo v dnevni sobi mansardnega dela stanovanjske hiše pri dekorativni bioetanolski kaminski peči.

Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je do požara najverjetneje prišlo pri polnjenju pločevinastih posod peči. Pri polnjenju pločevink je iz neznanega razloga prišlo do povzročitve nenadzorovanega izbruha ognja, ki je zajel 33-letno žensko v sobi. Poleg nje sta bila v sobi tudi dva otroka. Enega od njiju je ogenj delno oplazil. Ogenj je v nadaljevanju z gasilnim aparatom pogasil lastnik hiše.

Poškodovano žensko in otroka so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor. Zaradi opeklin se ženska bori za življenje.