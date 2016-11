Drama na Zaloški: ženska na tleh, ob njej šest bolničarjev

LJUBLJANA – Na Zaloški cesti nasproti bencinskega servisa v smeri centra se je zgodila nesreča. Bralec, ki nas je o tem obvestil, je zapisal, da je na tleh obležala ženska, kaj točno se je zgodilo, pa ne ve. Po naših neuradnih informacijah je vozilo zbilo peško.

»Posredovala sta dva rešilca. Ženska je ležala nepremično, okoli nje je posredovalo šest oseb medicinskega področja, po oblekah sodeč je prišlo tudi več zdravnikov iz UKC,« je dramatično dogajanje opisal bralec in dodal, da je bilo poleg reševalcev parkiranih več vozil ob cesti, posredovali so tudi številni policisti.

Kaj se je dogajalo na Zaloški, smo preverili tudi pri PU Ljubljana, kjer so nam pojasnili, da je bila policija okoli 9. ure je bila PU Ljubljana obveščena o dogodku na Zaloški

cesti v Ljubljani. »Po do sedaj zbranih obvestilih sta bili v dogodku udeleženi voznica osebnega vozila znamke Fiat Punto in peška. Peška je bila zaradi poškodb odpeljana v klinični center Ljubljana, kjer ji je bila nudena zdravniška pomoč. Po do sedaj razpololjivih podatkih oseba zaradi poškodb ni življensko ogrožena. Dosedanje ugotovitve policisov na kraju kažejo, da ne gre za nesrečo. Policisti z zbiranjem obvestil še nadaljejejo,« je sporočila Maja Ciperle Adlešič s PU Ljubljana.

