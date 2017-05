Drama na Ptuju: moški z orožjem vdrl na tožilstvo in grozil

PTUJ – Oboroženi moški, ki je sicer osumljen storitve kaznivega dejanja, je v sredo popoldne poskušal na silo vstopiti v prostore ptujskega okrožnega tožilstva in je grozil tamkajšnjim zaposlenim, so danes sporočili iz vrhovnega državnega tožilstva, kjer dogodek obsojajo in predlagajo poostritev varnostnih ukrepov.

Kot so pojasnili, se je storilec pojavil pred vhodnimi vrati tožilstva, pozvonil na domofon in poskušal vstopiti v poslovne prostore. Ker je že marca povzročil incident na tožilstvu, ga v sredo zaposlena ni spustila v njihove prostore.

Storilca je obvladala šele policija

Ker osumljenega za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in trgovine z njimi niso spustili v prostore, se je ta močno razburil, postajal vedno bolj nasilen, grozil in nazadnje razbil steklena vrata ter jih kljub zaščitni mreži močno poškodoval. Storilca je obvladala šele policija, tožilstvo pa zaradi interesa postopka več informacij za zdaj ne more posredovati.

Na vrhovnem tožilstvu omenjeni incident obsojajo. Ker ne gre za osamljen primer ogrožanja zaposlenih na tožilstvih v zadnjem letu dni, generalni državni tožilec Drago Šketa meni, da bi bilo treba na vseh državnih tožilstvih poostriti varnostne ukrepe.