Drama na primorki: v najhujši konici tri nesreče

POSTOJNA – Na avtocesti v bližini Postojne je policija danes v jutranjih urah obravnavala tri dogodke, zaradi katerih je marsikdo zamujal v službo. Na srečo so minili brez resnejših poškodb. Prvi se je zgodil malo pred 5. uro, zaradi česar je bila avtocesta skoraj do 7.30 zaprta. Trčili sta tovorno in osebno vozilo, ena oseba pa je lažje poškodovana. Več o tem na povezavi .

Druga nesreča se je zgodila na nadvozu, in sicer je prišlo do naleta treh vozil. Vsi vozniki so jo odnesli brez poškodb.

V tretji dogodek, zaradi katerega so tudi zaprli avtocesto, je bila vpletena cisterna. Po prvih poročanjih je zagorela, a se je izkazalo, da to ni res. Kot nam je povedala Anita Leskovec iz PU Koper, je voznik sprožil varnostni ventil in s tem verjetno preprečil hujše posledice. Potem ko je bila cisterna prepeljana na počivališče, so avtocesto spet odprli.