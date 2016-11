Drama na pošti: s pištolo nad uslužbenko

PRESTRANEK – V petek ob 17. uri je neznanec poskusil oropati pošto v Prestranku. Ko je uslužbenka praznila poštni nabiralnik, je pristopil do nje zamaskiran in od nje zahteval denar. S pištolo v desni roki je z levo roko prijel uslužbenko in ji dejal, da ji noče nič hudega, da hoče le denar. Ob tem jo je potiskal proti vhodu v pošto, a se mu je uprla in se je začela z njim prerivati. Po krajšem prerivanju je pobegnil.

Uslužbenka se je zaklenila v pošto in poklicala nadzorni center pošte. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.