Drama na Brniku: policisti razstrelili kovček, notri pa ...

LJUBLJANA – Zapisali smo že, da so policisti na območju letališča Jožeta Pučnika na Brniku našli zapuščen potovalni kovček, ki so ga obravnavali kot možen sumljiv predmet . Zato so območje zavarovali in na delu letališča omejili gibanje. Kot so sporočili iz PU Kranj, so bombni tehniki kovček, v katerem so bili osebni predmeti, razstrelili.

Razstreljeni osebni predmeti

Policisti so kovček našli zunaj letališkega objekta pri izvajanju rutinskih policijskih nalog. Območje, kjer so našli kovček, je bilo zaprto približno dve uri. Pri razstrelitvi, pri kateri so uporabili robota, je bil poškodovan zgolj kovček. Druga materialna škoda ni nastala, prav tako pa ni bil nihče poškodovan ali ogrožen, so še sporočili. Kdo je bil lastnik kovčka, v katerem so bili osebni predmeti, policisti še ugotavljajo.