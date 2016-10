Drama na Blejskem otoku, reševali so življenje

BLED – Nekaj minut pred 9. uro se je na Blejskem otoku dogajala prava reševalna akcija, v kateri so posredovali gasilci, policisti in zdravniška ekipa. Pri PU Kranj dogajanja niso želeli komentirati, napotili so nas na PGD Bled, kjer so nam pojasnili, kaj se je dogajalo.

Kot so nam pojasnili na PGD Bled, so posredovali, ker je ženska na otoku najverjetneje doživela kap. »Žensko smo s čolnom prepeljali na obalo. Posredovalo je osem gasilcev, bili so prisotni tudi policisti in zdravniška ekipa,« so nam pojasnili.

Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da so ob 8.58 posredovali gasilci PGD Bled na Blejskem otoku na Bledu. Gasilci so pomagali ekipi NMP Bled pri prevozu obolele osebe z otoka na obalo in prenosu do reševalnega vozila.

