Drama na avtocesti: z avtom, polnim ilegalcev, povzročil nesrečo

MARIBOR – Mariborski policisti so v ponedeljek v okolici Lenarta prijeli 25-letnega državljana Srbije, ki je prevažal osem ilegalnih prebežnikov. V prometni nesreči, ki jo je voznik povzročil med begom pred policisti, je bil en prebežnik hudo poškodovan, tako da so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Policisti so 25-letnika v osebnem avtomobilu avstrijskih registrskih oznak, ki je vozil po avtocesti iz smeri Lendave proti Mariboru, v ponedeljek ob približno 8. uri začeli ustavljati v bližini naselja Lormanje, vendar se na njihove signale ni odzval, so danes sporočili iz PU Maribor. Blizu naselja Zamarkova je zapeljal z desnega na levi prometni pas, pri tem pa zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal v levo z vozišča in s sprednjim levim delom vozila trčil v zaščitno ograjo.

Vseh osem je bilo ilegalnih prebežnikov in so državljani Sirije, Iraka, Tunizije in Somalije.

Avtomobil se je po trčenju zavrtel v desno in oplazil zaščitno ograjo še z zadnjim desnim delom. Odbilo ga je proti desnemu robu vozišča in nato še v levo, da je drsel čez celotno smerno vozišče, potem pa je s prednjim delom trčil v zaščitno ograjo, ki ločuje smerni vozišči.

Še naprej bežal

Po trčenju je voznik stekel čez nasprotnosmerno vozišče, preplezal žično varovalno ograjo avtoceste in pobegnil. Policisti s policijske postaje vodnikov službenih psov in konjenikov iz Maribora so ga prijeli v naselju Zgornje Partinje nekaj pred 9.30.

Iz vozila je poleg voznika izstopilo še šest ljudi, ki so prav tako začeli bežati, a so jih policisti prijeli. V prtljažnem delu poškodovanega vozila pa sta ostala dva človeka, od katerih je bil eden v prometni nesreči hudo, drugi pa lažje poškodovan. Vseh osem je bilo ilegalnih prebežnikov in so državljani Sirije, Iraka, Tunizije in Somalije. Hudo poškodovanega prebežnika je v UKC Maribor prepeljal helikopter.

Policisti zadevo še vedno preiskujejo.