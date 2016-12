Drama na avtocesti: peš bežal pred policisti

KRANJ – Kranjski policisti so danes ponoči med Voklim in Brnikom večkrat ustavljali Kranjčana, ki je na bencinskem servisu odtujil gorivo. Domačin je najprej bežal z avtomobilom, na katerem so bile nameščene registrske tablice drugega vozila, potem pa še peš.

Pobeg mu ni uspel, policisti pa ga v postopku obravnavajo zaradi suma tatvine in prometnih prekrškov, med drugim tudi zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja, kar je bil razlog, da so mu zasegli še avtomobil.

Kranjčan je bil zaradi premoženjskih kaznivih dejanj že večkrat obravnavan.