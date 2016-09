Drama: kričanje, žaljenje in pozivanje k pretepu

KOPER – V ponedeljek zvečer, ob 21. uri so imeli policisti v postopku voznika osebnega avtomobila, 28-letnega Ljubljančana. V postopek se je nato vmešal še vinjeni moški iz Seče. Zaradi nedostojnega vedenja so policisit oba pridržali.

Kot so sporočili s PU Koper, so policisti ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, registrske tablice pa ne pripadajo vozilu. Tudi osebni avto ni registriran in je odjavljen iz prometa. Poleg tega je še odrejen preizkus alkoholiziranosti vozniku pokazal rezultat 0.36 mg/l. Policisti so mu vozilo zasegli, vozniku pa izdali plačilni nalog, sledi mu še obdolžilni predlog. Potnik v vozilu iz Ljubljane je med postopkom kričal in se nedostojno vedel, zato so policisti tudi njemu izdali plačilni nalog. Zatem pa so odredili pridržanje vinjenemu moškemu iz Seče, ki se je vmešal v postopek, žalil policiste in pozival k pretepu. Ker se kršitelj kljub zakonitim ukazom ni umiril in prenehal s kršitvami, mu je bilo odrejeno pridržanje in izdan plačilni nalog.