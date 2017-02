Drama, ko se je peljal od Mihelce v Mišji Dol: iskali so še drugo osebo

MIŠJI DOL – Tiskovna predstavnica Nataša Pučko poroča, da so jih 18. januarja okoli 17.25 obvestili o prometni nesreči s poškodbami pri Mišjem Dolu.

Voznik (55) osebnega vozila škoda felicia je vozil po lokalni cesti iz smeri Mihelce proti Mišjemu Dolu, kjer je zaradi vožnje preblizu roba vozišča zapeljal s ceste v jarek.

V nesreči se je voznik lažje poškodoval, odpeljali so ga v trboveljsko bolnišnico.

Policisti so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako je odklonil strokovni pregled zaradi suma morebitne prisotnosti alkohola.

Po prvih obvestilih naj bi se v vozilu nahajala še ena oseba, zato so poleg policistov posredovali tudi gasilci in gorski reševalci, ki so pregledali območje. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil pa je bilo ugotovljeno, da ta podatek ne drži.