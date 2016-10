Drago zadavil ženo in poklical policijo

LJUBLJANA – Po naših informacijah še niti preiskovalci zločinov nimajo jasnega odgovora na vprašanje, zakaj je 63-letni Drago Railić v zgodnjem sobotnem večeru na obrobju Ljubljane vzel življenje svoji dve leti mlajši ženi Milki, s katero je v zakonu preživel več desetletij. Več podrobnosti o očitanem mu kaznivem dejanju uboja naj bi bilo predvidoma znanih danes, ko se bo kot osumljenec srečal s preiskovalnim sodnikom kazenskega oddelka okrožnega sodišča, pred njega ga namreč morajo privesti, še preden mine 48 ur od odvzema prostosti.

Prepir zaradi ločitve?

Da se je na Slovenskem zgodil tudi uboj, so v kroniki kaznivih dejanj, ki so jih obravnavali v soboto, omenili na spletnih straneh slovenske policije. Izvedeli smo, da se je zgodilo nekje med Ljubljano in Igom, natančneje na naslovu Ižanska cesta 440. Toda kaj ko je hiš, ki se v ozki ulici dičijo s takim naslovom, vsaj ducat, table na njih pa se razlikujejo le po tem, da gredo po vrsti: Ižanska cesta 440 a, b, c... Večina jih ima na pročelju dve tabli, saj je Ižanska cesta 440 pred tremi leti dobila novo poimenovanje, Sulčja ulica. Izbrskali smo odlok mestne občine Ljubljana, ki se je glasil: Sulčja ulica se odcepi severozahodno od Ižanske ceste pri stavbi s številko Ižanska cesta 440 in poteka zahodno v dolžini približno 180 metrov ter se slepo konča pred stavbo z oznako Ižanska cesta 442 L.

