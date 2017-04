Drago je umrl, pridržali so tudi dva Slovenca

KOLOMBO – Poročali smo, da so na čezoceanski ladji Maribor portoroškega ladjarja Splošne plovbe pod reševalnim čolnom našli truplo 58-letnega kapitana . Drago Plohl naj bi življenje izgubil, še preden se je ladja privezala v pristanišču v Kolombu, okoliščine njegove smrti pa še niso popolnoma jasne.

Drago je ladji pred svojo smrtjo poveljeval šele pet dni, umrl pa naj bi zaradi notranjih poškodb. Preiskovalci sumijo, da je bil za njegovo smrt kriv padec.

Posadka, ki šteje 19 članov, je 22. marca priplula iz Singapurja, zdaj pa čaka, da bo lahko stopila pred sodnico. Med mornarji je 15 Filipincev ter po dva Rusa in dva Slovenca, vsem pa so oblasti odvzele potne liste. Njihov primer bi že moral priti pred sodišče, a so sojenje prestavili na danes, saj se zadeva obravnava prav v času sodnih počitnic. Njihova usoda bo dokončno znana, ko bodo določili vzrok kapetanove smrti.