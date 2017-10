Draga menjava žlebov

KRANJSKA GORA – Kranjskogorski policisti so v sredo obravnavali prijavo občana o sumljivi ponudbi za montažo žlebov na stanovanjski hiši.

Prijavo so preverili in ugotovili, da sta tujca za nizek znesek ponujala menjavo žlebov. Oba so policisti izsledili, ugotovljena je bila identiteta dveh Romunov. Njuna ponudba je bila podobna storitvi drugih dveh moških, ki sta prejšnji teden menjavo žleba ponudila in kasneje tudi izvedla na objektu prebivalca Mojstrane.

Občan je v tem dejanju policistom naznanil, da je bil v poslu oškodovan, saj je znesek, ki ga je moral plačati, močno presegel sprejemljivo ceno. Tudi v tem primeru sta storitev ponujala tujca, so sporočili iz PU Kranj.