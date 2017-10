Dorotejo vidi zadavljeno in zakopano

LJUBLJANA – To so besede Slavka Pasarja na vprašanje, ali so v zadnjem desetletju dobili vsaj kak koristen namig, kje bi lahko bila njegova vnukinja Doroteja, ki je tako skrivnostno izpuhtela, ko je bila stara komaj 17 let. »Nič, nič, nič.« Od najrosnejše mladosti je Ljubljančanka živela v skrbniški družini Metke Cajhen v Depali vasi. »Deset let je od takrat, ko sem jo nazadnje videla. Še vedno me preganja misel na to, kaj je z njo, je živa ali mrtva. Tu in tam pomislim, da me bo nekega dne le presenetila in me bo obiskala s svojo družinico,« upa Cajhnova.

Tudi na Policijski upravi Ljubljana o pogrešani nimajo novih informacij, da pa primera časovni oddaljenosti navkljub še niso odložili v predale, priča podatek, da so domžalski policisti v začetku leta 2016 znova opravili informativne pogovore z njenimi svojci in prijatelji, vendar pa še vedno velja tisto, kar je že 10 let zapisano v policijski spletni rubriki Pogrešane osebe.

