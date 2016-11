Domžalski tatovi delajo tudi na praznik

DOMŽALE – Na praznični ponedeljek, 31. 10., so okoli 19.15 PU Ljubljana obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Domžal. Neznanec je v popoldanskem času vstopil v prostore skozi odklenjena vrata terase in iz notranjosti odtujil denar in nakit.

Z dejanjem je lastnika oškodoval za približno 1500 evrov.