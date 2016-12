Domžale preletava helikopter. Kaj se dogaja?

DOMŽALE – Včeraj zvečer ob 20.10 se je na območju Kamniške Bistrice v občini Domžale pričela iskalna akcija pogrešene osebe. Gasilci CZR Domžale, PGD Homec, Študa, Radomlje, Vir, Domžale–Mesto, Jarše–Rodica, Ihan, Dob, Studenec in enote reševalnih psov za iskanje pogrešanih oseb ZRPS-1, ZRPE-2 ter KZS SIP-1 so pregledali bližnjo in širšo okolico, vendar osebe niso našli. Iskalna akcija se bo nadaljevala zjutraj, je včeraj poročala uprava za zaščito in reševanje.

Oglasila se je tudi bralka, ki je opazili, da na območju pritoka Mlinščice, Pšate v Kamniško Bistrico nekaj ali nekoga intenzivno iščejo: »Prisoten je helikopter in obilo preiskovalcev s svetilkami.«

Portal Domzalec.si danes poroča, da je v zraku že helikopter.

Pogrešan naj bi bil moški, star okoli 50 let.