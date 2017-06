Domov je moral peš

ČRNIČE – Policisti so v petek ob 8.26 v naselju Črniče ustavili 66-letnega voznika neregistriranega mopeda tomos APN 6 in ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Vozilo so mu v skladu z določili zakona o pravilih cestnega prometa (kršitev 23. člena) zasegli in podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, so sporočili iz PU Nova Gorica.