Domnevnima mučiteljema umrle Arine bi se iztekel pripor

KRANJ – Okrožno državno tožilstvo v Kranju je pred iztekom pripora zoper mamo in očima dveletne jeseniške deklice, ki je umrla v začetku lanskega julija, vložilo obtožnico zoper osumljenca. Očita jima surovo ravnanje in povzročitev telesnih poškodb, ki so vodile v smrt deklice. Sodišče jima je po vložitvi obtožnice podaljšalo pripor. Materi Arine, ki je umrla stara komaj dve leti, Sandi Alibabić, in njenem ljubimcu Mirzanu Jakupiju očitajo, da sta deklico mučila do smrti .

Nevarnost, da bi grozodejstva ponovila

Danes bi se iztekel že večkrat podaljšani pripor zoper mamo umrle deklice in njenega partnerja. Podaljšanje pripora po šestih mesecih brez obtožnice ne bi bilo več mogoče, po vložitvi obtožnice pa je sodišče obdolženima lahko znova podaljšalo pripor, in sicer je to storilo zaradi ponovitvene nevarnosti.

Kot so danes pojasnili v uradu okrožnega državnega tožilstva v Kranju, je bila obtožnica zoper obdolžena vložena zaradi kaznivih dejanj zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja, šestih kaznivih dejanj povzročitve lahke telesne poškodbe ter kaznivih dejanj povzročitve hude telesne poškodbe, povzročitve posebno hude telesne poškodbe in povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je vodila v smrt žrtve.

Pomoč zaman

Že zgolj za zadnje kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena do 15-letna zaporna kazen. Za povzročitev lahke telesne poškodbe je zagrožena do enoletna zaporna kazen, za povzročitev hude telesne poškodbe do petletna zaporna kazen, za surovo ravnanje ali trpinčenje mladoletne osebe, pa se storilci kaznujejo z zaporom do petih let. Glede na vloženo obtožnico je bila dveletna deklica dlje časa žrtev surovega ravnanja in nasilja, o čemer naj tako oče otroka kot jeseniški center za socialno delo ne bi vedela ničesar. Deklica je po razvezi staršev živela z mamo in njenim novim partnerjem, tri starejše sestre pa so ostale pri očetu.

2. julija je eden od osumljencev sam obvestil reševalce, da je ogroženo življenje deklice, ki so jo nato z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Zaradi hudih poškodb jo je nato helikopter policije z dežurno ekipo helikopterske nujne medicinske pomoči odpeljal v UKC Ljubljana, kjer je zaradi poškodb 4. julija umrla.