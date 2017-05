Domači so ga našli negibnega

BLED – Blejski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali prijavo o zastrupitvi moškega z bencinskimi hlapi v zasebnem prostoru. Do zastrupitve je prišlo med servisiranjem kosilnice v domači delavnici.

Prostor objekta je bil zaprt, domnevno zaradi povzročanja hrupa, kar je v nezračenem prostoru povzročilo kopičenje hlapov in zaradi vdihavanja tudi zastrupitev. Moškega so negibnega našli domači, prostor so takoj prezračili in poklicali reševalce, ti pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico, so sporočili iz PU Kranj.