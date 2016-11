Domače nasilje: v strahu za življenje se je zatekla v zdravstveni dom

KRANJ – Kranjski policisti so včeraj obravnavali prijavo zdravstvenega doma, kamor se je zaradi poškodb zatekla žrtev nasilja v družini. V prijavi je bil podan utemeljen sum, da je lažje poškodovana oseba žrtev dejanja z znaki družinskega nasilja, obstajali pa so razlogi, da nasilnež z dejanji ne bo prenehal.

Zato so ga policisti po prijavi izsledili in mu prepovedali približevanje žrtvi nasilja, v njegovem ravnanju oziroma ravnanjih pa preverjajo znake kaznivega dejanja. V postopku so policisti ugotovili še, da se je žrtev prijavi nasilneža sprva želela izogniti, po razlagi, da gre v takih primerih za nedopustna ravnanja, ki ogrožajo njeno življenje in varnost, pa je v postopku začela sodelovati.

V tem pogledu, tako pravi tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, »obstaja velika verjetnost, da bi to dejanje ostalo prikrito in neprijavljeno, razlog za to pa je povečini strah pred nasilnežem. Zato razlagamo, da policija po prijavi takoj začne izvedbo ukrepov za zaščito žrtve in obravnavo nasilneža, kot so izrek prepovedi približevanja žrtvi, vodenje predkazenskega ali prekrškovnega postopka, vključitev še drugih institucij s področja družinskega nasilja itd. Bistvo ukrepov je zaščita žrtve in preprečevanje nadaljnjega nasilja, prav tako pa tudi dosledna obravnava nasilnežev in nasilja.«