Doma razbijal in grozil s pretepom

OTOČEC – Okoli 15. ure so novomeške policiste poklicali na pomoč iz okolice Otočca, kjer naj bi pijan moški doma razbijal in domačim grozil s pretepom.

Kršitelj (47) se ni pomiril niti po prihodu policistov in ni upošteval njihovih ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje.

Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Novo mesto.