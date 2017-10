Doma laboratorij trave, k šoli pa po heroin

KRŠKO – Miha Kraševec iz Ljubljane je lani najel stanovanjsko hišo v Dolenjem Boštanju pri Sevnici. Pa ne zato, da bi imel bliže do službe, saj je možakar, ki ima tri poklice, brez posla. Hišo v Boštanju si je preuredil v sofisticiran laboratorij za gojenje konoplje. Bil je zelo domiseln in natančen, saj je do potankosti speljal vse potrebno za hitro rast rastlin: sistem ogrevanja, osvetljevanja, zračenja, zalivanja in dognojevanja. Tožilec Bogdan Matjašič je prepričan, da v laboratorij ne bi vložil toliko truda in denarja, če ne bi imel že znanih odjemalcev. Nekaj pridelka je že prodal, njegovo nadaljnjo uspešno kariero pa so 22. marca letos zapečatili policisti, ki so pri njem in še pri številnih drugih opravili hišno preiskavo in osupnili nad 870 sadikami konoplje, visokimi do 108 centimetrov.

