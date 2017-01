Dolgoprstneži v akciji

VLAMLJALI SO

CELJE – V Imenski Gorci je neznanec v soboto vlomil v garažo in ukradel udarno kladivo.

V Vinski Gori so policisti obravnavali vlom v župnišče. Storilec je v nedeljo dopoldne vlomil in odnesel nekaj gotovine.

Na območju Žalca so včeraj obravnavali vlom v vozilo. Storilec je v vozilo vlomil skozi okno in ukradel več vrednejših stvari, so sporočili iz PU Celje.