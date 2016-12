LJUBLJANA – V nedeljo okrog 16.30 so policiste obvestili o vlomu v stanovanjsko hišo na območju Most.

Z ogledom kraja dejanja in zbranimi obvestili so ugotovili, da je neznani storilec med vikendom vlomil okno in pregledal prostore, od koder je nato odtujil nakit in denar.

Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov, poroča PU Ljubljana.