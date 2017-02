Dolgo se je bala, da jo bo mož ubil

LJUBLJANA – »Mama je življenje posvetila nam in družini. Vzgajala nas je, skrbela za nas na vse načine. To je samo njegovo videnje, da ni hotela pomagati.« Tako je v bran mami Milki včeraj na ljubljanskem okrožnem sodišču stopil sin Ranko Railić, ki kar ni mogel verjeti, da želi njegov oče Drago Railić na vsak način spraviti Milko v slabo luč. Dejal je, da so doma zelo prizadeti zaradi njegovih izjav in obnašanja, in zatrdil, da je bila njegova mama zelo pozitivna in super ženska. Doma pa je Milka trpela psihično nasilje, saj jo je mož zmerjal, da je grda, jo poniževal in z besedami »da tega niti pes ne bi jedel« žalil vse, kar je skuhala.



»Vsiljeval nam je mišljenje, da je vse njegovo, da smo mi nikom ništa, da je vse on vložil in naredil,« se je spominjal v preiskavi in nadaljeval, da se je začelo stopnjevati, ko se je mama odločila za ločitev, ko je postala bolj pogumna in se začela postavljati zase. Čeprav se je zdelo, da sta bila »kot tempirani bombi«, kot je še povedala priča, mama ni nikoli naredila nič takšnega, da bi si zaslužila tako tragičen konec.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.