Doletelo ga je na gradbišču vodovoda

DVOR – V četrtek ob 14.57 se je na gradbišču vodovoda na Dvoru pri delu poškodoval delavec.

Reševalci nujne medicinske pomoči so poškodovanca na kraju oskrbeli in prepeljali v novomeško bolnišnico, gasilci PGD Žužemberk, Dvor in Ajdovec pa so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in reševanje.