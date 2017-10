Dolenjskim konjenikom ukradli ves šnops

ŽUŽEMBERK –»Resda so odnesli kar precej pijače, a največ škode so naredili z vlomom. Poškodovali so namreč vrata in okno, zato je škoda ocenjena na 2500 evrov,« je posledice zadnjega vloma v društveno kočo Konjerejskega društva Suha krajina Žužemberk na Plešivici strnil predsednik društva Boštjan Bradač. Da so njihovo kočo obiskali nepovabljeni gostje, so konjerejci opazili v soboto. Vlomilci so odnesli vso originalno zaprto žgano pijačo, vse sokove in pivo, vino in nekaj piva pa so pustili. Prav tako so pustili drugo opremo v koči. Lani na primer so imeli še hujše izkušnje z nepridipravi. »Zgodila se je serija vlomov, v dveh mesecih so v kočo vlomili kar trikrat, odnesli so celo štedilnik, klopi in mize,« je našteval sogovornik. In takrat so storilce prijeli, bila je trojica iz Novega mesta, iz naselja v okolici Novega mesta, kot pravimo na Dolenjskem.

Koča Konjerejskega društva Suha krajina na Plešivici, do katere vodi makadamska pot, od najbližjega naselja pa je oddaljena kakšnih pet kilometrov, je med slovenskimi konjerejci zelo priljubljena, tu se konjeniki pogosto ustavijo, tudi prenočijo. Suhokrajinčani so jo postavili leto po ustanovitvi društva, torej 2000., v njej je 6 x 8 kvadratnih metrov velik prostor za druženje, pa kuhinja, ob koči večji nadkrit prostor, pod streho pa je urejenih 14 ležišč.

Sicer so domači konjerejci zelo aktivni, še letos jih čaka delovna akcija, na god zavetnika konj sv. Štefana se bodo udeležili žegnanja po Dolenjskem, odpravili se bodo na Martinovo žegnanje na Bič, prvi dan v letu bodo organizirali že tradicionalni pohod … »Žal se konjereja v naših krajih krči. Ob hitrem tempu življenja si je namreč težko najti čas še za kmetovanje, zato ljudje kmetije opuščajo, a v društvu, ki zdaj šteje približno 50 članov, si prizadevamo za razvoj konjereje, imamo tudi nekaj podmladka,« je dodal Bradač.

Tudi pri lovcih

Kot kaže, so želeli vlomilci ubiti dve muhi na en mah, saj v minulem tednu niso obiskali le konjerejcev, ampak tudi kočo Lovske družine Plešivica Žužemberk, ki je prav tako na Plešivici, le kakšnih 100 metrov zračne linije od konjerejske. Tudi lovci so vlom opazili v soboto, vlomljeno je bilo skozi okno, očitno s pajserjem. Vlomilci pa so poškodovali tudi vrata, ki vodijo na balkon; uničili so ključavnico in poškodovali podboj vrat. Nepridipravi so preiskali in razmetali prostore, odnesli pa očitno niso nič. Pijače lovci niti ne puščajo v koči, druga oprema pa jih očitno ni zanimala. Po prvih podatkih je zaradi vloma za tisoč evrov škode.