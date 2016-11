Dolenjska: veliko nesreč, ki so jih zakrivili pijani vozniki

NOVO MESTO – V Birčni vasi je v petek okoli 19. ure voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometni znak in odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 46-letni povzročitelj nesreče, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je opravljanje preizkusa odklonil. Policisti so mu avtomobil zasegli in zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so v petek po 20. uri obravnavali prometno nesrečo na parkirnem prostoru v Cerkljah ob Krki. Ugotovili so, da je 46-letni voznik osebnega avtomobila zaradi nepravilnega premika z vozilom na parkirnem prostoru trčil v drug avtomobil in ga poškodoval. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,83 miligrama alkohola (1,73 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in napisali obdolžilni predlog.

V petek okoli 21. ure je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v robnik mostu na mostu čez Savo v Sevnici. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,79 miligrama alkohola (1,64 g/kg).

V noči na nedeljo pa se je zgodila prometna nesreča na Glavnem trgu v Sevnici. Po prvih ugotovitvah policistov je voznik osebnega avtomobila izgubil oblast nad vozilom, trčil v prometno signalizacijo in kamnito ograjo in se z vozilom prevrnil. Domnevni povzročitelj nesreče, ki je zapustil kraj prometne nesreče in so ga policisti izsledili v bližini, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,14 miligrama alkohola (2,37 g/kg).

V noči na torek je na Železničarski cesti v Črnomlju voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu izgubil oblast nad vozilom in trčil v kamnit steber. 19-letni povzročitelj nesreče, ki je voznik začetnik, je imel v litru izdihanega zraka 0,73 miligrama alkohola (1,52 g/kg). Voznik in 20-letni sopotnik sta se v nesreči lažje poškodovala.