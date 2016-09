Dobrova: vdrli zaradi cigaret

DOBROVA – V četrtek nekaj po 23. uri so policiste obvestili v vlomu v prodajalno na Dobrovi.

Z zbranimi obvestili so ugotovili, da so za zdaj še neznani storilci vlomili v skladiščni del trgovine in odtujili več zavojev cigaret.

Podjetje so oškodovali za okoli 3000 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.