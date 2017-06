Dobrepolje: na občana je padlo drevo

DOBREPOLJE – Ob 15.03 je v gozdu nad naseljem Cesta v občni Dobrepolje pri sečnji drevo padlo na občana.

Posredovali so gasilci PGD Videm, Zdenska vas in Zagorica. Prav tako so na kraj odšli pripadniki GRS Ljubljana, vendar so pred njihovim prihodom gasilci že imobilizirali poškodovanca ter ga prenesli do reševalnega vozila.

Ljubljanski reševalci so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

O dogodku je bila obveščena tudi policija.