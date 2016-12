Dobili so ju pri meji

VITAN – V ponedeljek ob 11.38 sta policista PP Ormož v naselju Vitan prijela dva Afganistanca, stara 28 in 38 let. Afganistanca sta včeraj zjutraj v bližini maloobmejnega mejnega prehoda Središče ob Dravi 1 na nedovoljen način peš prestopila državno mejo in vstopila v našo državo. Po prestopu meje sta se do okoli 11.00 skrivala v gozdu, nato pa nadaljevala pot, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti so ju pridržali in ju danes ob 9.00 na MMP Središče od Dravi vrnili hrvaškim varnostnim organom.