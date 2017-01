Dobili so jo pijano, pa je izgubila živce

LJUBLJANA – V nedeljo okrog 12.30 so policisti pri kontroli prometa na Hladilniški cesti kontrolirali voznico (33) fiata, za katero je bilo ugotovljeno, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Pri preizkusu alkoholiziranosti je bila ugotovljena nedovoljena stopnja prisotnosti alkohola, s čimer pa se voznica ni strinjala, zato so ji policisti odredili strokovni pregled, vendar ga je odklonila.

Voznica je v postopku kršila javni red in mir in se na ukaze policistov ni umirila, zaradi česar so ji odvzeli prostost in ji odredili pridržanje.

Vozilo so policisti zasegli, zoper voznico bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, prav tako pa so ji izdali plačilni nalog, so sporočili iz PU Ljubljana.