Dobili so ga s konopljo, zato so šli še k njemu domov

LJUBLJANA – Bežigrajski policisti so 7. decembra za nujno potreben čas odvzeli prostost 34-letnemu Ljubljančanu zaradi posesti konoplje, saj je imel pri sebi približno 74 gramov posušene snovi. V nadaljevanju so na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo na naslovu prebivanja, kjer so odkrili še 200 gramov konoplje, pakirane v PVC-vrečke.

Zoper moškega bo podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja s področja prepovedanih drog, so sporočili iz PU Ljubljana.