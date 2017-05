Dobil globo, vzeli so mu tudi motor

LUCIJA – V četrtek zvečer so policisti v Luciji ustavili Pirančana, ki je vozil piaggia zipa 50. Ugotovljeno je bilo, da je vozilo beleženo kot odtujeno, in sicer 21. septembra 2016. Vozilo so mu zasegli in ga vrnili lastniku, sledi pa še kazenska ovadba. Izdali so mu tudi plačilni nalog zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov.