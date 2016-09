Dobavitelj gob zdrsnil v globel

SVETI MARTIN NA GRADIŠČANSKEM – Avstrijske gasilce z Gradiščanskega dodobra je oznojil 66-letni Slovenec, ki je s svojim terenskim vozilom nissan peljal gobe v Vrbno (Feldbach). Nekaj čez osmo uro zjutraj so bili gasilci iz Svetega Martina (St. Martin an Raab) obveščeni, da je Slovenca v levem ovinku odneslo s cestišča in hriba, nato pa je zapeljal po strmini navzdol, dokler ga niso v gosto zaraščenem gozdu zaustavila drevesa.

Voznik na srečo nima hujših posledic, vozilo pa je bilo dodobra poškodovano. Osem gasilcev iz Svetega Martina je polomljenega nissana debelo uro dvigalo iz globeli, ko pa so ga potegnili na cesto, ga je prevzela slovenska vleka ter ga odpeljala na sončno stran Alp.