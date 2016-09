Do smrti zbil sedemletnika

NOVO MESTO – Konec novembra, natančneje 28., bodo minila štiri leta od hude prometne nesreče, ki se je nekaj pred 16. uro zgodila na Svržakih. Voznik megana, takrat 37-letni Martin Nemanič iz Metlike, ki je vozil od Metlike proti Drašičem, je zbil sedemletnega dečka Tima G. Mladega pešca, ki je prečkal cesto, je po trku odbilo na travnato brežino, pozneje pa je zaradi hudih ran v bolnišnici umrl.



Kot so ugotovili policisti, »naj bi v otroka, ki je nenadoma pritekel na cesto, voznik trčil v bližini stanovanjske hiše. Voznik je zapeljal levo, vendar kljub umikanju nesreče ni mogel preprečiti. Hudo ranjenega sedemletnega otroka so reševalci odpeljali v bolnišnico. Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in državna tožilka,« so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, kjer so po ogledu in analizi nesreče na tožilstvo poslali le poročilo, saj krivca za nesrečo niso videli v vozniku. Tožilstvo je potem predlagalo preiskavo, a je po ugotovitvah odstopilo od pregona, pregon pa so nadaljevali starši pokojnega dečka. O pogojih za utemeljen sum je tehtalo že višje sodišče in ocenilo, da je dovolj dokazov, da so torej izpolnjeni pogoji, da sodišče začne postopek zoper voznika osebnega avtomobila, ki mu obtožba očita povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, o krivdi pa bo seveda moralo soditi sodišče oziroma tričlanski senat.



»Za takšno kaznivo dejanje je po kazenskem zakoniku zagrožena kazen do osem let zapora. Če obtoženi krivdo prizna, predlagam pet let zapora, saj olajševalnih okoliščin ni,« je dejal odvetnik oškodovancev Matej Šporar, ki je v obtožbi med drugim zapisal, da voznik ni prilagodil hitrosti glede na potek in stanje ceste, ki je bila mokra, niti glede na slabo preglednost in vidljivost zaradi mraka in oblačnega vremena, niti ni vožnje prilagodil svojim vozniškim sposobnostim, da bi ustavil pred nenadno oviro, ki bi jo v naselju lahko pričakoval.



Nemanič očitkov iz zasebne tožbe ni priznal, že pred policisti je namreč trdil, da je otrok pritekel pred avto, zato bo potrebno sojenje. Odvetnik staršev pokojnega Tima Matej Šporar je med drugim predlagal, naj sodišče pridobi podatke o vremenskih razmerah kritičnega dne, prav tako se zavzema za novega izvedenca cestnoprometne stroke. Tragično nesrečo sta namreč pod drobnogled vzela že dva izvedenca, dr. Janez Kopač in Tomaž Jalovec, vendar se njuni mnenji razhajata pri hitrosti voznika. Kopač namreč ocenjuje, da je bila hitrost megana v času trka 51,3 km/h, medtem ko je Jalovec izračunal precej nižjo. Sojenje se bo začelo sredi novembra.