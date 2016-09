Do desetkrat ga je s kleščami, sledili so štirje udarci po glavi s sekirico

KRANJ – »Zagovarjal se bom z molkom.« Samo teh pet besed je v sodni dvorani izrekel 27-letni Alban Thaqi. Ko je hodil proti veliki dvorani kranjskega sodišča, je bil njegov korak počasen, postava sključena, pogled pa ves čas uprt v tla. Kosovskega Albanca, ki je priprt od letošnjega februarja, obtožnica bremeni umora bohinjskega učitelja Pavla Zupana.

Kot je v obtožnico zapisala vodja kranjskega tožilstva Marija Marinka Jeraj, prvoobtoženemu očitajo umor iz koristoljubja. Tožilstvo je prepričano, da je predlani novembra pod pretvezo, da kupuje les, vstopil v hišo sredi bohinjske vasi Nomenj. Oseminpetdesetletnega učitelja naj bi prvoobtoženi od šest- do desetkrat udaril s kleščami, sledili so trije ali štirje udarci po glavi z gasilsko sekirico. »Udarci so bili tako močni, da je Pavel Zupan obležal negiben,« je obtožnico brala tožilka in dodala, da je prvoobtoženi prebrskal učiteljevo hišo in odnesel šop bankovcev, in sicer najmanj 500 evrov.

