Do cilja ni prišel s svojim vozilom

RAZDRTO – V petek ob 4.18 je na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami v občini Divača voznik kombiniranega vozila zapeljal z cestišča.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, Senožeče in ZGRS Sežana, nudili pomoč reševalcem NMP Sežana, zavarovali in razsvetlili kraj dogodka in odklopili akumulator na vozilu. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi, poroča uprava za zaščito in reševanje.