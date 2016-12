Dlje časa sta pretepala partnerici

MOZIRJE, ŽALEC – Policisti so v torek na območjih Mozirja in Žalca obravnavali kaznivi dejanji nasilja v družini. V obeh primerih sta partnerja dalj časa izvajala fizično in psihično nasilje nad partnericama. Pri fizičnem obračunavanju sta ju večkrat tudi lažje poškodovala.

Obema osumljencema so izrekli ukrep prepovedi približevanja oškodovankama in otrokom, čaka pa ju tudi kazenska ovadba.