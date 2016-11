Divjal z beemvejem, nato bežal pred policisti

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU – Policista Policijske postaje Rače sta v soboto zvečer na Ptujski cesti v Miklavžu na Dravskem polju z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov ustavljala voznika osebnega avtomobila znamke BMW, tip 730 D, modre barve z nameščenimi registrskimi tablicami območja KK.

Voznik se na zvočne in svetlobne znake policijskega vozila ni odzival, temveč je z veliko hitrostjo bežal pred policijskim vozilom. Policista sta vozilo začela ustavljati zato, ker je že v križišču Ptujske ceste z lokalno cesto za pokopališče Dobrava v naselju Maribor z veliko hitrostjo brez zaustavljanja zapeljalo v križišče v trenutku, ko je na semaforju gorela rdeča luč, nato pa nadaljevalo vožnjo po Ptujski cesti v smeri proti naselju ter v nadaljevanju tudi skozi naselje Miklavž na Dravskem polju.

Med vožnjo je voznik hitrost svojega vozila še povečeval, z nevarno vožnjo pa ogrožal ostale udeležence v cestnem prometu s tem, ko je vozil po levosmernem vozišču Ptujske ceste in nevarno prehiteval druga vozila, obvozil cestne otoke, zaradi česar so se vozniki vozil, ki so vozili iz nasprotne smeri, ustavljali in umikali z vozišča na pločnik. Med tako nevarno vožnjo sta policista voznika osebnega avtomobila večkrat poskušala pravilno ustaviti, vendar voznik ni ustavil. V semaforiziranem križišču v Miklavžu na Dravskem polju je kršitelj zapeljal v smeri proti naselju Rogoza, nato pa v eni od miklavških ulic trčil v ograjo in skupaj s sopotnico peš zbežal s kraja.

Poziv voznikom

Policisti PP Rače, ki so voznika sicer izsledili, pozivajo vse voznike, ki so v opisanem času vozili po cestah, po katerih je voznik bežal pred policijskim vozilom, ter so se zaradi njegove nevarne vožnje na kakršen koli način umikali ali so bili kakor koli ogroženi, da se zglasijo na Policijski postaji Rače ali pokličejo telefonsko številko 02/607 38 00 oziroma interventno 113.

Policisti bodo kršitelja kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.