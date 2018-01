Divjal in trčil v drugega voznika

KRANJ – V noči na četrtek sta na glavni cesti med Tržičem in Podljubeljem trčila osebna avtomobila, prometni nesreči pa je po podatkih policistov botrovala neprilagojena hitrost. Oba voznika, udeležena v čelnem trčenju, sta se k sreči le lažje ranila. Poleg kranjskih poklicnih gasilcev so posredovali tudi njihovi prostovoljni kolegi iz Bistrice pri Tržiču, ti so območje zavarovali in razsvetlili, na avtomobilih odklopili akumulatorja in počistili cesto, ki je bila približno dve uri zaprta. »Neprilagojena hitrost je med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, zato jo vsakič prilagodite razmeram na cesti, omejitvam, svojemu znanju in izkušnjam, stanju ceste in drugim dejavnikom,« voznikom na srce polaga tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave Bojan Kos.

V prometni nesreči, ki se je dan prej pripetila na Goriški cesti v Ajdovščini, pa se je ranil otrok. Ta je z mamo, očetom in sestrico pravilno prečkal cesto na prehodu, ko je od krožišča pripeljal 37-letnik, ki je družino sicer opazil, nekoliko zavrl in jih obvozil, a je z avtom kljub temu oplazil dečka. Ta je padel in se lažje ranil, reševalci so ga oskrbeli s prvo pomočjo, nato pa so ga napotili v šempetrsko bolnišnico. Vozniku so policisti izdali plačilni nalog zaradi kršitve cestnoprometnih pravil.