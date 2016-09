Divjak ogrožal življenja v slovenskem turističnem biseru

BLED, BOHINJ – V nedeljo dopoldne so nevarnega voznika, ki je na cesti med Bledom in Bohinjem na več mestih z nevarno vožnjo kršil prometna pravila, obravnavali blejski policisti.

Ljubljančan je med vožnjo proti Bohinju najmanj na dveh mestih ogrozil dva druga voznika, ki sta peljala proti Bledu in v enem primeru povzročil, da je eden od njiju zapeljal s ceste in

poškodoval vozilo, pri vožnji nazaj proti Bledu pa je v naselju med prehitevanjem izgubil nadzor nad svojim avtomobilom in povzročil prometno nesrečo, poročajo gorenjski policisti.

V nesreči je poškodoval vozilo in cestno infrastrukturo, poškodbe pa je utrpel tudi sam. S kraja je bil odpeljan v zdravstveno ustanovo.

Zaradi kršitve več prometnih pravil policisti proti vozniku še vodijo postopek.