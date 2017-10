Divjad pred avto

KRANJ – Gorenjski policisti so v četrtek v treh primerih obravnavali povoženje divjadi.

Zgodaj zjutraj je voznica v divjad trčila na Dovjem pri Mojstrani, dopoldne in ponoči pa je bilo povoženje divjadi prijavljeno v Naklem.

»V vseh treh primerih gre za mesta, kjer je mogoče pričakovati divjad in je verjetno, da se ta zadržuje ob cesti in v takih okoliščinah je povsod tam verjetno tudi, da se lahko pojavi tudi na cesti. Voznikom svetujemo, naj na mestih, kjer je mogoče pričakovati divjad, vozijo bolj previdno in z manj naglice, saj bodo tako lažje sledili dogodkom v prometu in se izognili tveganjem, ki ogrožajo tako njih same kot tudi ostale,« poroča PU Kranj.