Direktor voščil novo leto, roparji pobrali denar

LJUBLJANA – Dobro uro potem, ko je 29. decembra uslužbencem Poštnega logističnega centra v Ljubljani generalni direktor Boris Novak zaželel srečno novo leto in se odpeljal, se je zgodil filmski rop prav tega centra, pišejo iz Sindikata poštnih delavcev. »Tokrat se je drama odvila na varovanem območju naše najpomembnejše logistične točke, v štirih so se s kombijem lahkotno zapeljali mimo varnostnikov in mirno počakali, da se denar natovori, napadli enega uslužbenca, ki jo je k sreči dobro odnesel, če odštejemo šok, nato pa pobasali kovčke in izginili (policija je v izjavi za javnost navedla, da so bile v ropu odtujene poštne pošiljke).« V sindikatu opozarjajo na varčevalne ukrepe, ki posegajo v področje varnosti, na nezadovoljstvo zaposlenih: »Zato pošto zapuščajo ljudje, ki so ji namenili ogromno let, veliko novih sodelavcev pa odide, še preden se vpeljejo.« Zaradi kadrovske podhranjenosti pa jim lani prvič ni uspelo dostaviti vseh voščilnic pred božičnimi prazniki.

»Ušesa poslovodstva ostajajo bolj kot ne gluha. Zdi se nam, kot bi mu bilo naročeno, da nekoč bleščeče podjetje destabilizira iz nam neznanih razlogov, mogoče celo zaradi privatizacije, kot se je zgodilo že z marsikaterim državnim podjetjem. Se ve, po logističnih podjetjih je veliko povpraševanje, in četudi Pošta ni na javnem spisku, še ne pomeni, da ni tako. Še večji sum se nam je porodil na sestanku z upravo Slovenskega državnega holdinga (SDH), go. Lidio Glavina in go. Nado Drobne Popovič, ko je upravljavec državnega premoženja naše poslovodstvo pohvalil, reprezentativna sindikata pri Pošti pa pozval k razumevanju in kooperativnosti,« izpostavljajo.

»Naši dopisi so bili doslej kot bob ob steno, zato bomo lastnika oziroma SDH pozvali k ustreznim ukrepom, med drugim tudi k izredni reviziji poslov Pošte Slovenije. Naš interes je delati v podjetju, ki bo vsem v ponos, zato pričakujemo čimprejšnjo primerno obravnavo našega poziva,« v pismu sporoča Sindikat poštnih delavcev.